В 2023 году на территории Азербайджана ожидается запуск совместного российско-азербайджанского производства по выпуску феромонных и цветных ловушек, разработанных учеными и специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»), сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Данное событие стало результатом встречи директора ФГБУ «ВНИИКР» Евгения Назина и заместителя председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АQTA) Баларахима Гулиева.

В ходе переговоров участники обсудили комплекс вопросов по расширению направлений взаимодействия между специалистами двух стран, а также наметили ряд тем для проведения совместных научных исследований.

Азербайджанская делегация ознакомилась с основными направлениями в работе института в рамках реализации политики Россельхознадзора по обеспечению соблюдения требований стран-импортеров при экспорте из России продукции растительного происхождения.

Отдельное темой стало обсуждение подходов к созданию энтомологического фонда, в ходе которого сотрудники ФГБУ «ВНИИКР» поделились опытом архивного хранения материалов и коллекций.

Всероссийский центр карантина растений – научно-методический и практический центр Россельхознадзора в области карантина растений.

Как отмечает Россельхознадзор, развитие сотрудничества между учеными и специалистами двух стран положительно отразится на росте товарооборота между Россией и Азербайджаном.