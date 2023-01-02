Представитель МИД Ирана Насер Канани в понедельник назвал позитивной атмосферу встречи министров иностранных дел ИРИ и Египта на полях второго раунда Багдадской конференции.

Отвечая на вопрос о последней ситуации вокруг отношений между Тегераном и Каиром, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства на своей еженедельной пресс-конференции заявил, что главы МИД двух стран на своей встрече обсудили двусторонние и консульские вопросы.

«Обе страны согласны продолжать переговоры в сфере разрешения консульских вопросов. Иран и Египет поддерживаю двусторонние связи посредством офисов защитников интересов двух стран в Тегеране и Каире. В принципе нет проблемы в двусторонней встрече и диалоге между двумя странами», отметил Канани.

Он добавил, что премьер-министр Ирака выразил готовность к проведению переговоров между Ираном и Египтом.

«Иран позитивно реагирует на любую инициативу в отношениях с Египтом благодаря формированию новой атмосферы в регионе», подчеркнул он.