Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Дамаска, есть погибшие, сообщает сирийское агентство SANA.

Сообщается, что в результате воздушных ударов, нанесенных сегодня утром по международному аэропорту Дамаска, погибли два сирийских солдата и двое получили ранения.

Отмечено, что в результате авиаудара международный аэропорт столицы временно приостановил свою деятельность.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что удары были нанесены по пунктам, контролируемым иранскими силами «Кудс» и связанными с ними вооруженными группировками.