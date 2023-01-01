Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Демонстранты продолжают скандировать лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Требования участников акции остаются неизменными, уточняет «Репорт».

Стоит отметить, что в течение дня не было зафиксировано движения по дороге Ханкенди-Лачин автомобилей российского миротворческого контингента.