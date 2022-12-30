В ночь на 30 декабря украинские ПВО уничтожили в общей сложности 16 дронов-камикадзе иранского производства, выпущенных российской армией с юго-восточного и северного направлений.

Как передает Укринформ, об этом Министерство обороны Украины сообщает в Телеграме.

«В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. В общей сложности выпущено 16 «шахедов», атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений», — отметили в Минобороны.

Сообщается, что для преодоления системы противовоздушной обороны Украины российские войска пытались использовать русло Днепра.

«Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований «Восток» и «Центр», а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — добавили в министерстве.