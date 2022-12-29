После длительной борьбы с болезнью умер трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82. Два года назад после смерти Марадоны он написал: «Однажды мы попинаем мяч на небесах».

30 ноября Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.

По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.

Его полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту. Пеле — единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).