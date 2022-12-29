Сегодняшнее утро началось с ошеломительной новости: бывшему начальнику Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Акифу Човдарову возвращено имущество, конфискованное в связи с его уголовным делом. Такое постановление принял Бакинский апелляционный суд, сообщает АПА.

Судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова пришла к выводу, что конфискованное по приговору Бакинского военного суда имущество должно быть возвращено его владельцам, потому что вся эта недвижимость, рыночная стоимость которой равна 30 млн манатов, принадлежит членам семьи А.Човдарова.

Решением Бакинского апелляционного суда от конфискации было также освобождено имущество экс-начальника 1-го управления (подчиненного Човдарову) Салима Мамедова, осужденного вместе с А.Човдаровым.

Напомним, что эти громкие аресты были произведены в конце 2015 года: вместе с Човдаровым и Мамедовым перед судом также предстали бывший начальник 2-го управления МНБ Акиф Алиев и бывший начальник 3-го управления МНБ Орхан Османов.

Акиф Човдаров обвинялся по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (групповое присвоение или растрата в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия), 302.1, 302.2 (незаконное осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Салиму Мамедову были инкриминированы статьи 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР, Акифу Алиеву– 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР и Орхану Османову – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3.

Судебный процесс длился ровно год. 30 октября 2017 года Бакинский военный суд приговорил А.Човдарова к 12 годам лишения свободы, С.Мамедова — к 11, А.Алиева и О.Османова – к пяти годам.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на имущество Човдарова, Мамедова, Алиева и Османова был наложен арест в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8,967 миллиона манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Однако распоряжением президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанным в 2020 году, А.Човдаров, а в 2022 году — С.Мамедов были освобождены.

В декабре 2021 года Верховный суд огласил решение по конфискованному имуществу обоих, на основании которого дело было возвращено в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. И вот Апелляционный суд удовлетворил жалобы сына Човдарова — Руслана Човдарова, супруги Ибадет Човдаровой, дочерей Гюнай Амирджановой и Аиды Гадымовой.

Список возвращенного имущества:

Торговый объект (фруктово-овощной рынок) по адресу: улица Нахчыванского, Низаминский район Баку (стоимость 8 100 000 манатов); земельный участок в поселке Баладжары площадью 560 кв м (95 000 манатов); земельный участок в поселке Баладжары (0,06 га, 300 000 манатов); нежилой объект площадью 250 кв м на Хиябани, 5, в Ясамальском районе (231 500 манатов); квартира № 179 (147,4 кв м) в здании по улице Мухаммеда Хади, в Хатаинском районе (125 000 манатов); квартира № 38 в доме № 65 на проспекте Бюльбюля (483 000 манатов); земельный надел в Новханы площадью 0,1073 га (86 000 манатов); земельный надел в Новханы площадью 0,0886 га (71 000 манатов); земельный участок 0,18 га в дачном доме № 1276 в Новханы и частный дом площадью 222,31 кв м (808 000 манатов); земельный участок с домом в Новханы (0,11 га и 241,9 кв м, 700 000 манатов); земля в поселке Сарай (15 га, 60 000 манатов); земля в поселке Сарай (0,6754 га, 203 000 манатов); земля в Сараи (0,17 га, 59 500 манатов); земля в селе Гызылгашма Хызинского района (2 га, 400 000 манатов); два земельных участка в селе Нохургышлаг Габалинского района (0,075 га, 30 000 манатов); земельный надел в селе Нагарахана Шамахинского района (0,13739 га) и три строения площадью 250,1 кв м, 264,6 кв м, 250,1 кв м, и два подсобных помещения площадью 69,4 кв м, 117,3 кв м (750 000 манатов), земельные участки в Масазыре вместе со строениями (2,675 га, 3,0 га, 0,0275 га, 0,3238 га, 0,0828 га, 3,12 га 0,0821 га) — ( 4 310 000 манатов), там же здание на наделе в 0,2 га (2 470 000 манатов); земля в селе Йени Шихымлы Кюрдамирского района (2,5 га, 1 800 манатов); земля в селе Гурдбайрам Кюрдамирского района (100 га, 60 000 manat); водоемы и помещения в селе Моллакенд Кюрдамирского района на участке в 69 га (646 000 манатов); в местности «Эршали» Kюрдамирского района на участке площадью 100 га строения в 93,1 кв м, 24 000 гранатовых кустов (208 600 манатов); гаражи в Насиминском районе (23 кв м, 24,6 кв м, 18,60 кв м, 13,8 кв м, 16,0 кв м, стоимость 96 000 манатов); 6-этажный дом № 10 в 7-ом микрорайоне, на улице Внешней кольцевой (4941 кв м, 3 178 000 манатов); нежилое 7-этажное здание на улице Джавадхана,62, в Насимнском районе (4 500 000 манатов); квартира № 142 в доме 143, на улице Адиля Мамедова (145 000 манатов).

За комментарием по этому поводу Minval.az обратился к адвокату Кямандару Насибову, который представлял интересы А.Човдарова в суде. Он заявил, что, чтобы конфисковать имущество, надо доказать, что оно приобретено на деньги, добытые преступным путем. А суд не смог этого сделать.

«Потому что зятья и сын Човдарова – серьезные люди – крупные бизнесмены и в состоянии приобрести дорогую недвижимость. Сын, например, владеет предприятием, которое выращивает в теплицах помидоры «Премиум», которые экспортируются в Россию. Акиф Човдаров вообще этим не занимается. Другое дело, что авторитет А.Човдарова помог детям «встать на ноги» и расширить свой бизнес таким образом, что никто в Азербайджане не смог встать у них на пути. Однако и это не означает, что деньги, на которые его дети и зятья приобрели имущество, добыты преступным путем. Ни предварительное следствие, ни суд не смогли доказать обратное», — сказал адвокат.

Ведь как интересно получается. По тем статьям, которые были инкриминированы А.Човдарову, его должны были посадить как минимум на 15 лет. Ведь это не просто статьи – это тяжкие преступления: разбой, получение взятки в крупном размере, злоупотребление властью, групповое присвоение и растрата, служебный подлог и так далее. Но сначала суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, а спустя пять лет тюремного заключения Човдаров был помилован. Однако помилование – это не оправдание. А это значит, что он совершил эти преступления, а если совершил, то присвоил крупную сумму денег. И тут возникает вопрос: куда же Човдаров дел эти деньги? Потратил? Правильно, но с умом, вложил в бизнес и недвижимость. Так, по крайней мере, поступил бы каждый здравомыслящий человек, а глупым Човдарова назвать нельзя.

Не думаю, что Човдаров придумал для данной цели какую-то, доселе невиданную схему. Для этого не нужно изобретать велосипед – существует типичная для коррупционеров схема – оформление имущества на близких и, возможно, даже дальних родственников без личного официального участия в процессе купли-продажи. Иначе, как объяснить, что на имя Човдарова почти ничего нет?

Честным путем таких денег не заработать, даже если поделить 34 млн манатов (это только конфискованные) на 4 семьи (получается по 7 с лишним млн на каждую). Если ты не крупный бизнесмен, востребованный хирург, самый сильный адвокат, чемпион мира, популярный певец, ученый, запатентовавший гениальное изобретение и так далее. А Човдаров был всего лишь начальником главного управления МНБ, зарплата которого не превышала 2 тысяч манатов. Здесь без авантюры и аферы не обойтись.

Но факт остается фактом: суд не смог ответить на вопрос: «Куда Човдаров дел преступные деньги? А может и не захотел…

Рамелла Ибрагимхалилова