Россия ударила по городам Украины.
В Одесском районе после взрывов поднимается клуб черного дыма. По предварительным данным, в городе пропали свет и вода.
В Киеве могут возникнуть перебои с электроэнергией из-за очередной массированной атаки россиян, сообщает мэр города Виталий Кличко.
В Киеве, в Дарницком районе, обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль и повредили их, сообщает Киевская городская военная администрация.
Уром 29 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Также во Львове утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.
По оценкам украинских властей, в ходе нового массированного обстрела выпущено более 120 ракет. Об этом, в частности, написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
«Более 120 ракет выпущены «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем дальнейших предложений «миротворцев» по «мирному урегулированию», «гарантиям безопасности для РФ» и заявлений о нежелательности провокаций», — заявил Подоляк в «Твиттере».
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