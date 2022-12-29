Россия ударила по городам Украины.

В Одесском районе после взрывов поднимается клуб черного дыма. По предварительным данным, в городе пропали свет и вода.

В Киеве могут возникнуть перебои с электроэнергией из-за очередной массированной атаки россиян, сообщает мэр города Виталий Кличко.

В Киеве, в Дарницком районе, обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль и повредили их, сообщает Киевская городская военная администрация.

Уром 29 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Также во Львове утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.

По оценкам украинских властей, в ходе нового массированного обстрела выпущено более 120 ракет. Об этом, в частности, написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

«Более 120 ракет выпущены «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем дальнейших предложений «миротворцев» по «мирному урегулированию», «гарантиям безопасности для РФ» и заявлений о нежелательности провокаций», — заявил Подоляк в «Твиттере».