Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана с 23 января 2023 года начнет продажу квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев.

Министерство уже официально обнародовало цены на квартиры, их местоположение и другую информацию, передает Trend.

Квартиры, расположенные в поселках Рамана, Умид, Курдаханы, Абшеронском и Самухском районах Баку, будут выставлены на продажу онлайн.

Цены на квартиры в поселке Умид Гарадагского района начинаются от 66 304 манатов (740 манат за квадратный метр). За 66 304 маната в поселке Умид можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 89 квадратных метров, с полным ремонтом.

А в поселке Рамана стоимость трехкомнатной квартиры площадью 79,2 квадратный метров (800 манат за кваратный метр) составляет 63 360 манатов.

В поселке Курдаханы стоимость трехкомнатной квартиры площадью 71 квадратных метров составляет 56 800 манатов. Здесь также стоимость квадратного метра начинается от 800 манатов, а квартиры продаются в отремонтированном виде.