27 декабря полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Кенгерлинский район и встретился с жителями.

Полномочный представитель передал общественности района приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Говоря о проделанной руководством государства работе в сфере развития Кенгерлинского района, Фуад Наджафли также отметил, что на местах были случаи злоупотребления должностными полномочиями, нарушения прав граждан, создавались препятствия для предпринимательской деятельности. Затем были заслушаны обращения жителей, пишет АПА.

Фуад Наджафли поблагодарил всех жителей, принявших участие во встрече, отметив, что проблемы будут изучены и решены в кратчайшие сроки совместно с соответствующими государственными органами.