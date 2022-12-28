25-летний стаж будет подарен еще примерно 30 тыс. человек.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения, на основании изменения, внесенного в закон «О трудовых пенсиях» с начала 2019 года, лицу, достигшему пенсионного возраста и имеющему любую сумму пенсионного капитала на своем персональном счете за период с 01.01.2006 года до 01.07.2018 года, автоматически дарят 25-летний стаж социального страхования (минимальное требование по стажу для получения права на пенсию составляет 25 лет). В результате он получает право на пенсию, даже если у него нет никакого стажа.