Министерство обороны Армении планирует провести сборы резервистов. Они пройдут с 1 марта по 12 мая 2023 года, пишут армянские СМИ.

Решение обусловлено необходимостью иметь «боеспособные подразделения, укомплектованные высококвалифицированными резервистами», а также транспортными средствами.

Авторы проекта также намерены привлечь резервистов к боевому дежурству на передовой. Для организации сборов планируется одолжить транспортные средства у структур, имеющих военно-транспортные обязательства.