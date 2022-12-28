Пожалуй, одним из самых ярких перлов депутатов Милли Меджлиса можно назвать выступление Сабира Рустамханлы, который возмутился иностранными названиями объектов в центре Баку и поставил под сомнение нравственность египетской царицы Клеопатры. Мы могли бы списать абсурдное заявление «слуги народа» на усталость, конец года все-таки, и «Новый год» маячит перед носом, но желание поиронизировать над словами депутата взяло вверх.

А сказал он следующее: «95% объектов в центре Баку обозначены иностранными названиями. Предприятия, получившие лицензию перед тем, как назвать свой объект, должны учесть Закон «О государственном языке». Каждый называет предприятие, как хочет. Называет его именем деда, отца, родственника. А орган, который выдает лицензию, должен поинтересоваться, почему такое название. Посмотрите на названия домов торжеств. В Азербайджане дома торжеств названы именами всех греческих богов. Начиная Клеопатрой и так далее. Но нельзя же так! Ведь должен же знать человек, отмечающий радостное событие в этом доме торжеств, насколько нравственна была эта женщина, и соответствует ли ее имя женитьбе».

Ну, начнем с того, что Клеопатра хоть и с греческими корнями, но не богиня, как это отметил депутат. А что до ее нравственности, то Клеопатра, как пишут о ней историки, была очень красивой правительницей, а ее преступление в том, что она позволяла себе те же отношения, в которые спокойно вступали все мужчины у власти. А с другой стороны, злые сплетни за красивой женщиной – это цена славы.

А теперь о главном. Закон «О государственном языке» — вещь, конечно, хорошая и полезная, но вряд ли он имеет отношение к абсурдным запретам, которые предлагает депутат. Азербайджан – государство светское и демократическое, и не нужно уподоблять его Северной Корее или Туркмении. К тому же, запретить человеку свое видение вещей, значит идти против государственной политики Азербайджана, где одним из важнейших факторов культуры является культурное разнообразие и плюрализм.

Закон «О государственном языке», к которому так рьяно апеллировал С.Рустамханлы, горя желанием блеснуть «патриотизмом» с высокой трибуны, не предусматривает перевода на азербайджанский язык названий иностранных брендов. Ну, сами посудите, как будут выглядеть Balenciaga, Yves Saint Laurent, Cartier, David Jones и многие другие бренды на азербайджанском языке? Как перевести Sony, Samsung, Panasonic? Мы уже не говорим об автосалонах, торгующих французскими иномарками Renault и Peugeot. Пишется-то Renault и Peugeot, а произносится совсем по-другому. Какой вариант предпочтут наши переводчики — вкратце Reno и Pejo (для доходчивости)? Или все же повторят в этих названиях те самые спотыкательные для произношения лишние буквы, свойственные французскому языку? И главный вопрос: Зачем?

Кстати, подобный «опыт» имел место в Грузии 10 лет назад, когда охваченные приступом оголтелого патриотизма чиновники отдали распоряжение переименовать все вывески (в том числе, и брендовые магазины) на грузинский язык. Другое дело – латиница, но согласитесь, что отыскать магазин Sony, написанный на грузинском алфавите – это вообще нечто невообразимое. Пришлось тщательно вглядываться в товары на витрине, чтобы распознать нужный бренд.

Конечно же, со временем городские власти одумались и вернули большинству магазинов прежние правильные вывески, но, тем не менее, в памяти накрепко запечатлелся символ человеческой глупости, которая способна привести к непоправимым последствиям – вплоть до потери туристического потока, который вовсе не обязан был учить грузинский язык для того, чтобы недельку отдохнуть в Тбилиси.

Теперь о греческих богах, именами которых называют дома торжеств в Баку. Да, есть и такие. А есть еще и Колизей – тоже не «облико морале», смертей и разврата в этом здании было столько, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. А дом торжеств «Монте Карло»? Если следовать логике депутата, в самом названии кроется рассадник разврата – рулетка, алкоголь, женщины с низкой социальной ответственностью. Возвращаясь к Клеопатре, которую заклеймил «народный избранник», отметим, что она часто меняла мужей – официально, между прочим. И что? В Азербайджане нет женщин, многократно выходивших замуж или они недостойны, чтобы в их честь назвали объект? Или депутат считает, что дом торжеств с названием «Чемендегюл» выглядит более добродетельно, чем с названием «Клеопатра»?

А знает ли парламентарий, что черный Mercedes, на котором так любят кататься депутаты Милли Меджлиса, назван производителем в честь дочери?

Конечно, пионером С.Рустамханлы назвать нельзя. В Туркмении, например, еще задолго до него догадались запретить автомобили черного цвета. Но с 2020 года в этой стране запрещены не только черные автомобили, но и белые с темными элементами. Под запрет попали белые автомобили с черными или темными элементами кузова — владельцы таких машин не могут пройти техосмотр в ГАИ страны, пишет Тurkmen.news.

А ведь сколько всего еще, чуждого «азербайджанскому менталитету» можно запретить – для С.Рустамханлы здесь край непочатый. Запретил же Васиф Талыбов в Нахчыване печь хлеб в домах, юбки выше колена, макияж, распущенные волосы, нейлоновые чулки и так далее. Почему бы не продолжить эту «добрую традицию» в Баку? Но как говорится: палка о двух концах. Вчера Талыбовы запрещали людям свободно дышать, а сегодня Талыбовам запретили выезжать из страны…

В народе Нахчыван сравнивали с Северной Кореей. Ким Чен Ын запретил гражданам покупать недвижимость, Талыбов – приобретать иномарки. Общность мысли диктаторов и последователей диктаторской системы всегда идентична. Но нахыванскому Ыну теперь некому запрещать, разве что своим сыновьям и внукам, зато последователи системы глупых запретов продолжают заседать в Милли Меджлисе и получать за это 7 тысяч манатов в месяц.

Очередной всплеск псевдо-патриотических пароксизмов, изрыгаемых в стенах Милли Меджлиса, заставляет в который раз задуматься: проверяют ли на состояние здоровья, на наличие «левого бизнеса», на нетрудовые доходы. Но почему ни разу никому в голову не пришло проверить «народных избранников» на уровень IQ? Ведь они реально считают себя умнее всех. Нет, конечно же, речь не идет о всех депутатах без исключения. Среди них немало тех, которые действительно работают и делают полезное дело, и надо сказать, что работают за всех. Потому что пока одни депутаты трудятся над устранением существующих недостатков, другие в это время делают глупые заявления и предлагают запретить людям свободно жить…

Яна Мадатова