России в войне, которую она развязала против Украины не помогут мобилизация и поддержка со стороны Ирана. Об этом заявил 27 декабря в Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию РФ, вышвырнет врага со всех захваченных территорий. Молча ждите финала», — написал Подоляк.