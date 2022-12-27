В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана произошли две кадровые перестановки.

В рамках кадровой реформы заместитель начальника ГПС командир Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван», генерал-лейтенант Ниямеддин Тагиев освобожден от занимаемой должности. Он назначен начальником управления в центральном аппарате структуры, сообщает Trend.

Другим приказом на место Н.Тагиева назначен полковник Бахман Бабаев. До этого назначения Б.Бабаев занимал должность командира Отдельной пограничной дивизии «Газах» Погранвойск ГПС.