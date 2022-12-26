Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями интеллигенции— выходцами из Западного Азербайджана, без сомнения, представляет собой поворотную точку в одной из самых сложных, деликатных и для многих очень неудобных проблем — судьбе азербайджанцев, депортированных со своих исконных земель, где сегодня расположена Армения.

В своем выступлении глава государства коснулся многих аспектов. Ильхам Алиев напомнил и о «передаче» Иревана Армении еще 1918 году властями Азербайджанской Народной Республики, и о нескольких «волнах» депортации азербайджанцев из Армении, и о том, как власти Армении пытались стереть все свидетельства «азербайджанской» истории — ту же политику Армения затем вела и в Карабахе. Речь главы государства, напомним, в режиме «молния!» еще накануне цитировали многие информагентства, включая и Minval.

Прежде всего, посещение главой государства административного здания Общины Западного Азербайджана и встреча с активистами этой общины выводит на новый уровень сам термин «Западный Азербайджан». Если еще совсем недавно говорить о Западном Азербайджане позволяли себе разве что ученые и эксперты, то теперь этот термин получает вполне официальный государственный статус.

Далее, меняется, если угодно, география «азербайджанского вопроса» применительно к нынешней Армении Глава государства говорил не только о Западном Зангезуре — речь о Западном Азербайджане. То есть речь не только о Мегри, Гафане или Герусе, но и о Иреване, Гюмри, Сардарабаде… Это полностью соответствует исторической правде. Азербайджанской аудитории вряд ли имеет смысл напоминать, что Армению создавали на исторических азербайджанских землях. И что на картах, составленных российскими военными топографами по горячим следам «присоединения» Азербайджана к России (если уж кого-то ну до ужаса коробят более точные и хлесткие термины), нет ни одного армянского топонима — исключительно азербайджанские. И это не изобретенные уже в годы советской власти топонимы типа «Ленинакан» вместо Гюмри или «Степанакерт» вместо Ханкенди, и тем более не «Варанда» вместо Физули или «Бердзор» вместо Лачина — это действительно историческая топонимика, стереть которую с карт Армении не удалось ни в прямом, ни в переносном смысле — несмотря на все ухищрения.

А теперь эта неудобная историческая правда получает конкретное политическое прочтение. Президент Азербайджана направляет всем весьма понятный месседж: в Баку не будут замалчивать трагедию Западного Азербайджана. И не просто доведут информацию о ней до мировой общественности, но и добьются возвращения коренного азербайджанского населения на земли Западного Азербайджана.

Как подчеркнул Ильхам Алиев, «мы должны по справедливости требовать свое право. Это право закреплено во всех международных конвенциях. Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли. Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочее. Нет. Мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Еще раз хочу сказать, что все конвенции признают это право».

Более того, Ильхам Алиев по сути анонсировал старт государственной программы, результатом которой должно стать второе Великое возвращение: издание книг, проведение в Баку международной конференции, посвящённой Западному Азербайджану, документирование ущерба, понесённого каждой семьей… И, конечно же, работа в правовом поле.

Подчеркнём: президент Азербайджана дал политическую оценку не только передаче Иревана Армении в 1918 году. Ильхам Алиев назвал депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении преступлением советской власти против азербайджанского народа. Этих людей изгнали с родной земли только за то, что они родились азербайджанцами. А это коренным образом меняет «правовую папку» в вопросе возвращения азербайджанцев на земли Западного Азербайджана. Жертвам депортации, осуществлённой государством, пусть даже этого государства сегодня не существует, должно быть гарантировано право на возвращение. Это не просто «восстановление гражданства по месту рождения», или, как говорят юристы, «по праву почвы». Право на возвращение должны получить и потомки тех, кого депортировали и в 1998-1991 годах, и в 1948-1953 годах. Причем с обеспечением безопасности и возвращением утраченного имущества, прежде всего земельных участков. Да, с тех событий прошло достаточно времени, но, как показывает опыт стран Балтии и Восточной Европы, процесс реституции — задача хлопотная, но решаемая. А президент Ильхам Алиев уже анонсировал привлечение к этому процессу международных юристов.

А теперь главное. События последних лет со всей убедительностью доказали: президент Азербайджана слов на ветер не бросает. И если Ильхам Алиев что-то обещал, то он сделает. Озвучивать громкие заявления, которые заканчиваются ничем — в Баку так не работают. И если в Баку на уровне президента анонсирована целая государственная программа в вопросе возвращения на земли Западного Азербайджана, то можно не сомневаться, что в команде Ильхама Алиева уже просчитали риски, оценили шансы и наметили конкретные шаги, то есть, если угодно, «дорожную карту».

А начинается эта «дорожная карта», без сомнения, с блистательной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, когда впервые за более чем 200-летнюю историю наша страна не теряла, а возвращала свои территории. И плюс ко всему победа Азербайджана обозначила новый политический расклад. В самом деле, до последнего времени в Армении были уверены в своей безнаказанности. Там полагали, что могут устраивать депортации, «этнические чистки», оккупировать чужие территории — и им за это ничего не будет. «Внешние покровители» прикроют свой «форпост». Ну или «сестру». Или еще кого-нибудь.

Но теперь победа Азербайджана обозначила новые реалии: период безнаказанности для Армении закончился. За преступления придется отвечать. И это касается не только Карабаха и Восточного Зангезура, но и берегов реки Занга, озёра Гейча и Даралаяза.

И эти новые реалии только начинают проявляться.

Нурани, обозреватель