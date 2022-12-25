Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed, сообщает 12-ый канал израильского телевидения.

По данным источников канала в западной разведке, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, речь идет о 24 истребителях, которые первоначально предназначались для Египта.

Сообщается, что США уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов. Так, Россия решила продать самолеты Ирану после того, как государство начало поставлять стране дроны.

По данным западных разведок, подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.