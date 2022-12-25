В обращении, поступившем из Международного комитета Красного Креста (МККК), содержалась просьба разрешить проехать 25 декабря в 08:30 армянам, проживающим в Карабахе — Эдите Осипян, которая больна острым сахарным диабетом и пороком сердца, Ирине Викторовне Аветисян, страдающей от онкологического заболевания, и членам их семей в связи с лечением в сопровождении сотрудников комитета, в легковых автомобилях МККК из Ханкенди в Горусский район Армении и вернуться в Ханкенди в том же составе в 13:30 того же дня, сообщает АПА.

На обращение был дан положительный ответ, и они беспрепятственно проехали через место проведения акции. Участники акции создали условия для прохождения колонны машин.

Тем самым Азербайджан и участники акции еще раз продемонстрировали, что у них нет проблем с мирным армянским населением.