Украинский кризис продолжится в 2023 году из-за вмешательства Запада, оказывающего поддержку Киеву. Такой прогноз в ходе выступления в Анкаре озвучил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит ТАСС.

Акар предрек нескорое завершение конфликта. Он напомнил, что США, Европа и Запад продолжают помогать Киеву как финансово, так и посредством улучшения уровня подготовки украинских военнослужащих.

«С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заключил глава оборонного ведомства.