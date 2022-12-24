На протяжении веков наш народ шел на большие жертвы, чтобы защитить свои права, чтобы жить на своих исторических землях. Но, несмотря на это, наш народ в разные периоды лишался родных земель.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В этом смысле ХХ век принес очень большие трагедии для нашего народа. Одним из первых своих решений новообразованная Азербайджанская Народная Республика в 1918 году фактически подарила Армении наш исторический город – Иреван. Это был непростительный шаг, это было предательство и преступление. Все мы это хорошо знаем, это должен знать и наш народ. Мы никогда не должны искажать нашу историю», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что в нашей истории были и славные, и, к сожалению, и темные страницы, президент Ильхам Алиев сказал: «Я неоднократно высказывал свое мнение о создании Азербайджанской Демократической Республики и ее краткосрочной деятельности. Я высоко оценивал деятельность основателей Азербайджанской Демократической Республики. Это действительно была первая республика в мусульманском мире в мировом масштабе, хотя и просуществовавшая всего два года. Однако в то же время мы не должны забывать темные страницы нашей истории, не должны их скрывать. Во-первых, историческая правда не должна преподноситься в искаженном виде. Во-вторых, это трагическое событие должно стать уроком для всех нас».