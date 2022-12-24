24 декабря президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Данную информацию приводит пресс-служба Алиева.

Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления по случаю дня его рождения, пожелал ему успехов в деятельности на благо нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие наших двусторонних дружественных и братских отношений и в нынешнем году, особо отмечена роль в укреплении наших связей взаимных визитов высокого уровня, в том числе трех визитов президента Азербайджана в Узбекистан в течение этого года, выражено удовлетворение реализацией достигнутых во время встреч договоренностей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.