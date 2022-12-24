Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на конференции ”Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева“, организованной партией ”Ени Азербайджан» в партнерстве с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, фундаменты трех из этих сел — Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района были заложены президентом 4 октября 2022 года: «Из 100 населенных пунктов (8 городов, 8 поселков и 84 населенных пункта), которые будут восстановлены на начальном этапе, готовятся документы территориального планирования 7 городов и 36 поселков и сел — всего 43 населенных пунктов”.