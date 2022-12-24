По словам главы третьего департамента МИД России Александра Стерника, в случае, если страны Центральной Азии «даже намекнут», что хотели бы прекратить отношения с Россией, это чревато для них масштабными экономическими последствиями. Об этом сообщает радио » Азаттык».

При этом российский дипломат добавил, что связи между странами строятся на политике «стратегического терпения». Такие заявления он сделал в рамках выступления на конференции с темой «Центральная Азия и украинский кризис». Отрывки приводит российское деловое издание «КоммерсантЪ».

Дипломат отвечал на вопрос журналиста о том, какой будет реакция Москвы, если страны Центральной Азии поддержат введенные западными странами санкции в связи с войной в Украине.

«Мы оцениваем действия всех игроков прежде всего под углом нанесения или не нанесения ущерба российским интересам,— сказал господин Стерник.— И делаем из этого адекватные выводы, в том числе совместно с партнерами, которые кровно заинтересованы в том, чтобы не утратить эти многоплановые связи с Российской Федерацией. Даже намек на их сворачивание может обернуться такими экономическими издержками, которые не смогут покрыть никакие посулы компенсации со стороны господ (этим словом дипломат обозначил страны Запада. — ред.)

Стерник также добавил, что Россию не беспокоят усилия стран региона по поиску других транспортных коридоров. По его словам, это — «право любой суверенной страны».

Страны Центральной Азии, включая Казахстан, которые экономически зависят от России, не поддержали и открыто не осудили ее полномасштабное вторжение в Украину, которое началось в феврале.