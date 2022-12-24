Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в рождественском обращении к гражданам, что уходящий год был непростым для страны и ее жителей. Его цитирует ТАСС.

По его словам, этот кризис «многого требует» от всех граждан, многие из которых вынуждены «себя ограничивать».

«Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — продолжил глава государства.

Он также указал, что сейчас «тяжелые времена».

«Мы против ветра. И все же: Рождество — это подходящий момент, чтобы взглянуть на то, что вселяет в нас уверенность», — сказал политик, отметив единство Европы.

Вместе с тем он обратил внимание, что многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса сильнее. Штайнмайер подчеркнул, что в этом году немцы были способны на гораздо большее, чем, возможно, считали.

«Мы действовали смело, когда требовалась наша помощь», — сказал он.

Также президент заявил, что в текущем году самое заветное желание состоит в том, «чтобы снова воцарился мир». При этом он выразил мнение, что этот мир «еще не осязаем». Политик убежден, что «это должен быть справедливый мир».

«До тех пор, пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — продолжил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году, если и было что-то хорошее, то это приобретенный Германией опыт. Штайнмайер выразил уверенность, что вместе жители страны «преодолеют это время».

«И именно поэтому мое рождественское желание состоит в том, чтобы мы взяли эту уверенность с собой в новый год», — заключил он.