Онколог, заместитель директора российского Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов заявил в разговоре с газетой «Известия», что симптомы рака начинают проявляться достаточно поздно, поэтому опухоль сложно диагностировать на ранних стадиях.

Он отметил, что злокачественные клетки «умнее» обычных — они придумывают различные механизмы, чтобы их сложнее было обнаружить.

«Любая клетка нашего организма имеет свой жизненный цикл. <…> После этого она умирает, и вместо нее появляется такая же клетка. Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше», — пояснил Копосов.

Специалист указал, что на начальных этапах злокачественная опухоль может не доставлять дискомфорта, но когда здоровым клеткам не будет хватать питательных веществ, начнут проявляться первые симптомы. Кроме того, раковые клетки способны циркулировать по периферической кровеносной и лимфатической системам. Таким образом метастазы разносятся по организму.

Он добавил, что так как опухоль отбирает значительную часть питательных веществ у органов, то на последних стадиях рака человек худеет и теряет мышечную массу.