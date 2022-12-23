Сегодня в эксплуатацию введен 64-километровый участок автомобильной дороги Баку-Губа-граница c Российской Федерацией. Как сообщил АПА завотделом по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Анар Наджафли, по поручению президента Ильхама Алиева дорога открыта в канун 31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В церемонии открытия приняли участие председатель Совета директоров ГААДА Салех Мамедов и главы ИВ Губинского и Шабранского районов.

Сообщается, что работы на последних 3 километрах реконструированной 67-километровой дороги будут полностью завершены в январе 2023 года.