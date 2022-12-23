Руководитель Администрации президента Самир Нуриев представил полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли общественности автономной республики.

Перед началом мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван, были возложены цветы.

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Выступая на церемонии презентации, Самир Нуриев отметил, что НАР всегда окружена вниманием и заботой президента Ильхама Алиева, в рамках проводимых в нашей стране созидательных работ реализуются важные меры по развитию Нахчывана.

Глава Администрации президента подчеркнул, что, наряду с решением вопросов социально-экономического развития, в качестве одной из основных задач президент Ильхам Алиев определил совершенствование государственного управления, обеспечение прозрачности во всех сферах, устранение негативных факторов, препятствующих развитию.

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Было отмечено, что создание института полномочного представительства президента Азербайджана в НАР направлено на обеспечение эффективного управления, установление диалога между гражданами и государственными органами на уровне современных требований и в рамках закона, оперативное и эффективное решение экономических, социальных, культурных и других вопросов.

Самир Нуриев выразил надежду на то, что новое руководство автономной республики оправдает оказанное президентом Азербайджана большое доверие и обеспечит своевременное, полное и эффективное выполнение поставленных задач.