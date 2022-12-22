Президент Ильхам Алиев принял Фуада Наджафли, назначенного полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, и дал ему соответствующие поручения.

Было отмечено, что благодаря постоянному вниманию Ильхама Алиева к Нахчыванской Автономной Республике и по его прямому указанию были проведены широкомасштабные работы, в том числе реализация крупных инфраструктурных проектов, 100-процентное обеспечение газификации Нахчывана, энергоснабжения, строительство современных дорог, строительство объектов здравоохранения и учебных заведений, также была отмечена работа, проделанная в направлении создания новых рабочих мест.

Также было отмечено, что Нахчыванской Автономной Республике ежегодно выделяется большая сумма субсидий из государственного бюджета.

Президент Ильхам Алиев поручил Фуаду Наджафли как полномочному представителю заботиться о людях, бороться с коррупцией и взяточничеством, обеспечивать прозрачность, осуществлять правильную кадровую политику, работать в тесном контакте с центральными органами исполнительной власти.

Фуад Наджафли выразил признательность Ильхаму Алиеву за оказанное ему высокое доверие и заверил его, что он не пожалеет усилий для обеспечения широкомасштабных реформ в Нахчыванской Автономной Республике.