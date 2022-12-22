Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому Франциску в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди.

Как сообщили в УМК, в письме говорится, что азербайджанская сторона никогда не закрывала эту дорогу, это сделали российские миротворцы.

Отмечено, что с целью очернить Азербайджан в глазах мировой общественности и представить его в негуманном виде армянская сторона распространяет подлую дезинформацию, осуществляет предвзятую пропаганду против нашей страны и выступает с ложными заявлениями:

«Очень жаль, что Армянская Апостольская церковь под влиянием армянских политиков проявляет особую активность в этом деле».

Шейх обратился к Папе Римскому с просьбой помочь стремящемуся к миру Азербайджану в его справедливой борьбе: «Не жалейте усилий и молитв о прочном мире в нашем регионе!».