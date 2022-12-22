Вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире НТВ заявила, что Россия осенью впервые поставила в Турцию зерно за рубли. По ее словам, это был эксперимент, и он оказался удачным.

«Эксперимент с Турцией был проведен осенью. Была совершена одна сделка, расчеты состоялись в рублях. Однако пока это эксперимент, не правило. Эксперимент был удачным. То есть можно», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, российский Центробанк активно прорабатывает вопрос расчета в национальных валютах с дружественными странами.

Абрамченко уточнила, что сейчас Россия экспортирует продовольствие в 150 стран мира, в основном это дружественные государства.