За 11 месяцев 2022 года вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) был инфицирован 731 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Отмечено, что 715 из них являются гражданами Азербайджана.

Всего с 1987 года в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики был зарегистрирован 10101 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ (9772 гражданина Азербайджана, 329 иностранцев).

Из 10 101 инфицированных ВИЧ 7195 человек — мужчины и 2906 человек — женщины. Из них 3556 человек были инфицированы ВИЧ в результате употребления наркотиков инъекционным способом. Из них 2499 человек в настоящее время состоят на диспансерном учете.