Наша цель — привести ВС Азербайджана на уровень ВС Турции до 2025 года.

С данным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«К этому времени армия Азербайджана должна соответствовать всем требованиям и стандартам турецких ВС. Генштабы и МО двух армий будут проводить совместные коллегии на постоянной основе. Вооруженные силы Азербайджана и Турции становятся единым организмом и будут выполнять общие задачи и цели стоящие перед двумя государствами», — добавил министр.