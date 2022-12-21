Кассационная жалоба бывшего министра внутренних дел Нахчыванской АР генерал-лейтенанта Ахмеда Ахмедова передана в производство, сообщает АПА

Жалоба бывшего министра была передана в Верховный Суд на производство судьи Алескера Новрузова.

Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 11 января 2023 года.

Напомним, что Ахмед Ахмедов, который 17 лет был министром внутренних дел Нахчыванской АР, был освобожден от должности в 2020 году, в том же году был задержан в Баку и арестован.

Приговором военного суда Нахчыванской АР Ахмед Ахмедов был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Апелляционный суд оставил приговор в силе без изменений.

Некоторое время назад состояние Ахмеда Ахмедова ухудшилось. Он был помещен в Нахчыванский диагностико-лечебный центр.