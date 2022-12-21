Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил Шушу и поделился фотографиями заснеженного города.

Şuşa’yı bir de böyle görün.

“Şuşanın dağları başı dumanlı,⁰Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı,⁰Dərdindən ölməyə çoxdu gümanım.” pic.twitter.com/wI3pnHv8rB

— Cahit Bağcı (@cahitbagci) December 21, 2022