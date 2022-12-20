Президент России Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ. Данную информацию приводит пресс-служба Кремля.
С основным докладом о ходе войны в Украине выступит глава Минобороны РФ Шойгу.
Президент России Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ. Данную информацию приводит пресс-служба Кремля.
С основным докладом о ходе войны в Украине выступит глава Минобороны РФ Шойгу.
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