В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, который расположен в Вурнарском районе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией… Обстоятельства выясняются, предварительно жертв и пострадавших нет», — сказали в пресс-службе главы Чувашии.

По данным МЧС региона, на газопроводе случилась утечка газа.

При взрыве три человека погибли, один ранен.

«Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно — все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось», — рассказала глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.