Задержан мужчина, пытавшийся незаконно въехать на освобожденные территории.

По информации Бардинской региональной группой пресс-службы МВД, сотрудники Физулинского РОП задержали жителя района Хаяла Гулиева, который на автомобиле пытался въехать на освобожденные территории в объезд стационарных постов.

В ходе проверок было установлено, что у него не было соответствующего разрешения.

В отношении Х. Гулиева был составлен административный протокол и направлен в районный суд.

Гулиев арестован в административном порядке на 25 суток.