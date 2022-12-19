В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сураханского района Баку, были задержаны 189 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, причастных к серии краж и разбойных нападений и имеющих при себе огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе МВД.

При обыске у наркоторговцев было обнаружено 6 кг наркотиков и психотропных веществ.

Многие из задержанных ранее были судимы за аналогичные преступления. 75 из них решением суда арестованы, 74 — находятся под полицейским надзором.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.