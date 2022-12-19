В рамках соглашений о военно-финансовом сотрудничестве (AMİBA), подписанных между Турцией и Грузией, министерству обороны Грузии переданы в дар из Турции машины для мойки и подметания аэропортов и различные запасные части для вертолетов.

В письменном заявлении министерства обороны Грузии говорится, что на церемонии, состоявшейся в военном аэропорту Марнеули, Грузии переданы в дар 2 машины для мойки и уборки аэродрома и различные запчасти для вертолетов.

В начале 2021 и 2022 годов Министерство национальной обороны передало в дар Министерству обороны Грузии служебные автомобили и техническое оборудование.