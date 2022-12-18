Бизнес-джет подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву, сообщает Lenta.ru.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Hawker 800A вылетел в Россию около 17:40 по московскому времени (18:40) и в первые же минуты полета, находясь в воздушном пространстве Азербайджана, подал сигнал, код которого означает аварию или иную нештатную ситуацию.

Самолет продолжил выполнение рейса, его посадка в столичном аэропорту Внуково запланирована на 21:52. Данных о причинах случившегося, а также других подробностей ситуации пока не поступало.