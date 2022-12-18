Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо его величеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника этой страны.

В письме говорится: «Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.

Уверен, что традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и благополучия».