Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо его величеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника этой страны.
В письме говорится: «Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.
Уверен, что традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.
Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и благополучия».
Добавить комментарий