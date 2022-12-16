Москва позитивно оценивает идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении саммита Россия — Сирия — Турция, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Позитивно», — сказал он в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, как российская сторона оценивает инициативу турецкого лидера.

Богданов сообщил, что российская сторона проводит контакты с Дамаском по вопросу организации такой встречи. «Мы всегда приветствуем вопросы организации отношений между соседними суверенными государствами, об этом неоднократно шла речь на всех уровнях», — подчеркнул он.