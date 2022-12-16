Россия в пятницу, 16 декабря, нанесла новые массированные удары по Украине: взрывы слышны в Киеве, Харькове и Днепропетровской области.







По всей стране объявлена воздушная тревога. Полностью обесточен Харьков, электричество пропало в Херсоне, Черкассах и Полтаве.

Перебои с электричеством наблюдаются и в Молдове.

Целью сегодняшней атаки, по данным украинских властей, была система теплоснабжения крупнейших городов Украины.