В Агсу пьяный водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода

Вчера около 9 вечера водитель скорой медицинской помощи Агсуинской районной центральной больницы Илькин Юсиф оглы Валиев наехал на служебном автомобиле на пешехода, жителя села Гарагашлы Бакирова Натига Ильяз оглу, который скончался на месте, сообщает Qafqazinfo.

В ходе предварительного следствия установлено, что водитель скорой помощи в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в Агсуинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.