Год назад привез из Турции для себя лекарства. Когда ждал багаж, то заметил, что он немного запаздывает. Когда же спросил причину, сказали, что в багаже есть лекарства, они проверяются. Звонок Сафару Мехтиеву (бывший глава ГТК) помог решить возникшую проблему. Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Вахид Ахмедов, который отметил, что закупился лекарствами на три месяца, сообщает Minval.az.

Поэтому, по его словам, так важно определить дозволенный объем ввозимых для индивидуального пользования лекарств. Он также добавил, что некоторые препараты ему привозят друзья, и что там они стоят дешево. Зато в Азербайджане лекарства очень дорогие, разница в цене большая: «Я понимаю, что есть расходы на логистику и прочее, но пусть разница в цене будет в два раза. Однако у нас в 7-8 раз дороже».