ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля», сообщили в Пентагоне.

Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты… Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены, — говорится в пресс-релизе.