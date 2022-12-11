Локальные стычки с полицией на фоне массовых гуляний после выхода в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре сборных Марокко и Франции завершились задержанием 42 человек, сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на данные префектуры полиции.

Как отмечает телеканал, в течение вечера субботы на Елисейских полях присутствовало одновременно более 20 тыс. человек. Несмотря на плотную толпу и затрудненное автомобильное движение, полиции не пришлось разгонять участников гуляний, и лишь отдельные локальные стычки с правоохранителями потребовали применения слезоточивого газа.

Большинство инцидентов происходили ближе к полуночи. В частности, группы агрессивно настроенных болельщиков разломали несколько строительных ограждений на тротуаре и начали бросать камни и бутылки в полицейских и жандармов, а также запускать в их сторону фейерверки. По информации телеканала, на соседних улицах также были сожжены два скутера.