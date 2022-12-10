«Политикам из других стран, которые утверждают, что агрессия России против Украине это якобы «не их война» не стоит играть в «лицемерные игры», ведь она привела к глобальным последствиям во всем мире. Поэтому стратегическая победа — это сделать так, чтобы российское государство не смогло угрожать другим странам», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в субботу, 10 декабря, во время видеовыступления на World Policy Forum в Абу-Даби, сообщает пресс-служба МИД.

Чиновник обраотил внимание, что российская агрессия имеет глобальные последствия для продовольственной и энергетической безопасности, международного мира и безопасности.

«Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, будут искушены это повторить. Люди могут сто раз сказать «это не наша война», но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия», — подчеркнул глава украинского ведомства.

Полное восстановление территориальной целостности Украины в границах по состоянию на 1991 году является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров, добавил он.

По словам Кулебы, стратегической победой не только Украины, но и всего международного сообщества является Россия, которая не несет угрозы другим странам.

Он отметил, что для этого требуется смена режима, россиянам придется пройти эту трансформацию, но это может произойти только изнутри. Международное сообщество может играть важную роль в создании условий для осознания россиянами такой потребности.