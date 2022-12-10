Директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар заявил, что Москва отмечает назойливые попытки Запада вбить клин между Россией и Арменией и надеется и впредь решать все возникающие вопросы в честном и откровенном общении с Ереваном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва наблюдает попытки Запада вбить клин в российско-армянскую дружбу.

«Видим, как в последнее время в республике активизировались эмиссары из Вашингтона и Брюсселя, а также всевозможные прозападные структуры, которые пытаются настроить власти и население против России, а в реальности — действуют против национальных интересов Армении», — заявил Гончар.

Он выразил надежду на то, что РФ удастся решать все возникающие вопросы в «честном и откровенном общении с армянскими союзниками».

Гончар также заявил, что Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию с Южного Кавказа.

По словам дипломата, страны Запада настойчиво пытаются вмешаться в переговоры РФ с Арменией и Азербайджаном.

«Сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе», — отметил Гончар.

Он добавил, что в Брюсселе и Вашингтоне боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать значимость трехсторонних переговоров.