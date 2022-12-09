Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.

Перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: «Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся».

Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком.

«Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее», — подчеркнул Султанбаев.